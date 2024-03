Sale la tensione nel Mar Rosso, gli Houti colpiscono la portacontainer Msc. Missione Aspides al voto in Italia

Nel giorno in cui Camera e Senato voteranno sulle missioni militari - compresa quella europea Aspides di cui l'Italia assumerà il comando - i ribelli yemeniti Houthi hanno attaccato la nave portacontainer Msc Sky II, battente bandiera liberiana e di proprietà svizzera, diretta verso Gibuti. A bordo è scoppiato un incendio poi domato dall'equipaggio.

Il comandante ha fatto comunque sapere che non ci sono feriti a bordo. Lo rende noto il Centcom, spiegando che sono stati due i missili lanciati contro l'imbarcazione, a 91 miglia nautiche a sudest di Aden. Il primo è finito in acqua, mentre il secondo ha colpito la portacontainer causando alcuni danni. L'imbarcazione sta ora proseguendo la propria rotta.

Il ruolo dell'Italia, il capo della Marina Credendino: "La nave Duilio pronta a fronteggiare le minacce"

«Il cacciatorpediniere Caio Duilio ha i sensori e gli armamenti che servono per fronteggiare le minacce, ma soprattutto un lungo addestramento. Abbiamo dei droni-bersaglio che sono molto simili a quelli degli Houti e prima di partire prepariamo gli equipaggi ad abbatterli usando i cannoni di bordo». A sottolinearlo, in un’intervista a Repubblica, l’ammiraglio Enrico Credendino capo di Stato Maggiore della Marina militare. Credendino poi sottolinea: «Agiamo solo in maniera difensiva». E riguardo alla protezione delle infrastrutture nei fondali afferma: "Noi dobbiamo sapere chi transita nei fondali, dove lo fa e perché. Quindi servono sensori, centrali di comando e droni in grado di intervenire, guidati da navi- madre che saranno a loro volta con o senza equipaggio. È un settore su cui dobbiamo investire: il ministro della Difesa Guido Crosetto intervenendo al lancio del Polo della Subacquea ha detto che le risorse per i fondali dovranno essere pari a quelle per lo Spazio».