Si vaccina 217 volte contro il Coronavirus. "Nessun effetto collaterale"

Un uomo tedesco che si è vaccinato deliberatamente contro il Covid-19 ben 217 volte senza riportare alcun effetto collaterale a causa delle numerose somministrazioni, secondo i ricercatori è la «persona più vaccinata della storia».

Il sistema immunitario dell’uomo di 62 anni della città di Magdeburgo, nella Germania centrale, sta ancora lavorando a pieno ritmo, hanno detto i ricercatori sulla rivista The Lancet Infectious Diseases. L’uomo - il cui nome non è stato riportato - si è sottoposto volontariamente alle numerose iniezioni contro ogni consiglio medico, mentre gli esperti mettono in guardia dal trarre conclusioni a lungo termine da questo singolo caso. L’uomo ha catturato l’attenzione dei ricercatori per la prima volta dopo alcune notizie riportate nel 2022, quando aveva ricevuto solo 90 vaccinazioni. Secondo i media di quel periodo, l'uomo era sospettato di aver ricevuto così tante dosi per raccogliere certificati di vaccinazione che avrebbero poi potuto essere falsificati e venduti a persone che non volevano essere vaccinate. Secondo il documento scientifico pubblicato all’inizio di questa settimana, il pubblico ministero di Magdeburgo ha aperto un’indagine sulle accuse di frode sul caso, ma non è stata presentata alcuna accusa penale. Il caso ha offerto ai ricercatori la rarissima possibilità di studiare la cosiddetta «ipervaccinazione».