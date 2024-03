Assurda sfida tra i bambini sui social: così è morto un 11enne

Nuova tragedia legata apparentemente all’uso dei social media da parte dei giovanissimi. Questa volta nel Regno Unito dove un bambino di appena 11 anni è morto a causa di un incidente denunciato dai familiari come conseguenza di un’assurda sfida online tra coetanei.

Il piccolo, Tommie-lee Gracie Billington, è stato trovato cadavere sabato scorso in casa da una nonna a Lancaster, in Inghilterra nord-occidentale, come riporta la Bbc citando lo straziato racconto fatto dalla stessa donna, Tina Burns, su Facebook. Stando a questa ricostruzione - non ancora certificata dalla polizia -, egli si sarebbe fatto coinvolgere, mentre era ospite in casa di un amichetto per una notte, in un pericoloso 'giocò a cui partecipavano anche altri ragazzini attraverso un social media ('social media crazè). Una sfida che in questo caso sarebbe consistita nel respirare e inalare fumi tossici, con effetti a scoppio ritardato rivelatisi verosimilmente fatali per Tommie.