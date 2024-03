Elezioni europee, il Ppe lancia la ricandidatura di Ursula Von der Leyen: "Siamo a favore della dignità di ogni essere umano"

"Noi siamo a favore della dignità di ogni essere umano», ha spiegato. «Konrad Adenauer disse agli inizi, «L'unità europea era un sogno di pochi. È diventata una speranza per molti. Oggi è una necessità per tutti noi». E questo è vero ancora oggi - basta guardare agli ultimi cinque anni .Un ringraziamento speciale va al nostro gruppo del Ppe al Parlamento europeo, sotto la sua guida, Manfred. È il gruppo più grande e più unito. Insieme, abbiamo sconfitto una pandemia globale. I cittadini di ogni Stato membro, grandi o piccoli, hanno ricevuto i loro vaccini nello stesso momento, e la loro giusta quota. Molti pensavano che fosse impossibile, ma ce l’abbiamo fatta. Insieme, abbiamo tirato fuori la nostra economia dall’orlo della recessione e l’abbiamo messa sulla strada della ripresa con la NextGenerationEU. Molti pensavano che fosse impossibile, ma ce l’abbiamo fatta. Insieme, stiamo combattendo il cambiamento climatico e siamo venuti in aiuto di coloro che sono stati colpiti da siccità, inondazioni e incendi devastanti. Ce l’abbiamo fatta. Questa è la solidarietà europea», ha sottolineato.

Lupi: "Candidatura Von der Leyen ottima notizia"

«La candidatura di Ursula Von de Leyen, che ha svolto un grande lavoro, per un nuovo mandato alla guida della Commissione è un’ottima notizia per l’Italia. Alle prossime europee lavoreremo per rafforzare la famiglia del Ppe in Italia e saldare un asse in Europa tra i popolari, i conservatori ed i liberali. Il Ppe è stato e continuerà ad essere il perno della maggioranza ed i prossimi cinque anni saranno fondamentali per riformare e rafforzare l’Unione e respongere l’offensiva dei populisti dell’estrema destra che vorrebbero sfasciarla, con effetti molto pericolosi sugli stati nazionali e sullo scenario internazionale». Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.