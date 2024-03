Gaza, gli Usa costruiranno un porto nel Mediterraneo per distribuire aiuti

«Per gli aiuti umanitari a Gaza, Biden non ha voluto aspettare Israele» riferiscono alti funzionari della Casa Bianca in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti. Il presidente «ha voluto considerare tutte le opzioni senza aspettare Israele. Quindi gli aiuti arriveranno via aerea, via mare via terra», hanno sottolineato le fonti.

Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, annuncerà quindi nuove misure per creare un porto a Gaza per gli aiuti umanitari durante il suo discorso sullo stato dell’Unione di questa notte. Lo hanno detto alti funzionari dell’amministrazione statunitense alla Cnn.

«Stasera nel discorso, il Presidente annuncerà che darà istruzioni all’esercito americano di condurre una missione di emergenza per creare un porto nel Mediterraneo, sulla costa di Gaza, che possa accogliere grandi navi che trasportano cibo, acqua, medicinali e rifugi temporanei», ha affermato un funzionario dell’amministrazione. Il porto includerà un molo temporaneo, ha detto un secondo alto funzionario, che «fornirà la capacità di ospitare centinaia di ulteriori camion di assistenza ogni giorno» da coordinare con Israele, le Nazioni Unite e le organizzazioni umanitarie non governative. Le prime spedizioni di aiuti arriveranno via Cipro, ha detto il funzionario. Non è chiaro quando il porto sarà operativo: «Ci vorranno diverse settimane per pianificare ed eseguire questa nuova significativa capacità. Le forze necessarie per completare questa missione sono già nella regione o inizieranno a trasferirsi lì presto», ha detto un secondo funzionario.