Murdoch si sposa a 92 anni con l'ex suocera di Abramovich. Chi è Elena Zhukova, scienziata di 25 anni più giovane di lui

Rupert Murdoch ha ceduto le redini del suo impero spiegando che era il momento di fare un passo indietro. Ma nella vita privata il tycoon dei media non arretra neanche di un centimetro e, alla bellezza di 92 anni, si fidanza nuovamente e si avvia a pronunciare, il prossimo giugno, il suo quinto fatidico 'sì'. Il patriarca di Fox convolerà a nozze con Elena Zhukova, ex suocera dell’oligarca russo Roman Abramovich.

Gli inviti sono già partiti per il grande appuntamento che si terrà a Moraga, la mansion di Murdoch in California. La coppia ha iniziato a frequentarsi la scorsa estate dopo che il precedente fidanzamento del tycoon con la cappellana della polizia Ann Lesley Smith era andato a rotoli dopo appena due settimane. I due erano stati avvistati in vacanza insieme a bordo di uno yacht non lontano dalle coste di Corfù.

Scienziata di 25 anni più giovane, Zhukova arrivò negli Stati Uniti insieme all’ex marito mentre si stava chiudendo l’era dell’Unione Sovietica. Murdoch e Zhukova si sono conosciuti ad un evento organizzato dalla terza moglie del tycoon Wendi Deng, grande amica di Dasha Zhukova, una modella russa nota per il matrimonio con l’oligarca ed ex proprietario della squadra del Chelsea Roman Abramovich.