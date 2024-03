Le isole Ebridi cercano medici e insegnanti, con stipendi da favola

Le isole di Uist e Benbecula, nell'arcipelago delle Ebridi in Scozia, offrono stipendi da sogno per attirare nuovi medici di famiglia e insegnanti. L'NHS Western Isles, il servizio sanitario scozzese, è disposto a pagare 150mila sterline l'anno (circa 175mila euro) ai medici che si trasferiranno in queste remote e bellissime isole.

Per gli insegnanti, invece, lo stipendio è di 68mila sterline (circa 79mila euro) per cinque alunni della scuola primaria e due bambini dell'asilo. L'isola di Rum, in particolare, è alla ricerca di insegnanti per la sua scuola primaria.

"Non è un lavoro per tutti", ha dichiarato Gordon Jamieson, amministratore delegato di NHS Western Isles. Serve "spirito di avventura e passione per la medicina rurale". I medici che sceglieranno le Ebridi lavoreranno in un gruppo di sei isole con una popolazione di 4.700 persone.