Più soldi che show, Myke Tyson ci riprova sul ring: sfiderà il 27enne Jake Paul

Tyson, che ha combattuto l’ultimo match 20 anni fa fatta eccezione per un’esibizione nel 2020 contro l’ex pugile Roy Jones Jr. Qualche perplessità tra i grandi del pugilato l’ha espressa anche un’altra leggenda come Oscar de la Hoya, secondo il quale però Tyson non dovrebbe correre eccessivi rischi: «Lui è stato sul ring con dei veri mostri - ha detto l’ex pluricampione del mondo -. Sono sicuro che può ancora fare sei round, sette round, otto round.

Sui social si stanno moltiplicando gli appelli preoccupati di appassionati soprattutto statunitensi che temono per l'incolumità fisica di un uomo che non è certo più il campione che era, solo un ricordo almeno dal punto di vista fisico della macchina inarrestabile che ha dominato il mondo dei massimi negli anni ottanta e novanta.

Entusiasmo ed attesa, ma anche stupore e preoccupazione ha sollevato tra i fan di Mike Tyson l'annuncio della leggenda della boxe di un ritorno sul ring, a 57 anni, per affrontare il 20 luglio prossimo in un incontro esibizione lo youtuber diventato pugile Jake Paul, di 30 anni più giovane.

Mi preoccupa di più il fatto che questo evento non aggiungerà nulla alla leggenda di Tyson, anzi. Sarà Paul a guadagnare popolarità a spese di Tyson e questo non mi piace perchè voglio bene a Mike».

Tyson però non sembra avere dubbi sulla sua scelta, tanto che si fatto vivo sui media subito dopo la vittoria per ko ottenuta la scorsa notte a Riad da Anthony Joshua sull'ex campione Ufc Francis Ngannou e senza citare l’incontro ha promosso il suo prossimo impegno con un video su twitter. «Paul è cresciuto molto come pugile nel corso degli anni, quindi sarà molto divertente vedere cosa possono fare la volontà e l’ambizione di un ragazzo con l’esperienza e l’attitudine di un Goat (greatest of all time ndr)», ha ricordato Iron Mike.