Gaza, il segretario generale dell’Onu Guterres: stop alle armi nel Ramadan. L'Egitto intensifica il lancio di aiuti

Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres fa un appello per «far tacere le armi» a Gaza, «per onorare lo spirito del Ramadan». «Oggi segna l’inizio del mese sacro del Ramadan, un periodo in cui i musulmani del mondo intero celebrano e propagano i valori della pace, della riconciliazione e della solidarietà. Ma malgrado l’inizio del Ramadan, le morti, i bombardamenti e la carneficina proseguono a Gaza», ha deplorato Guterres invocando al contempo la liberazione degli ostaggi.

Nel primo giorno di Ramadan, l'Egitto ha intensificato i lanci di aiuti sul nord della Striscia di Gaza. Lo ha deciso il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sissi, secondo quanto riportato su Facebook dal portavoce militare del governo. L’aeronautica egiziana, in collaborazione con gli Emirati Arabi Uniti, ha intensificato i suoi decolli dall’aeroporto di Al-Arish con tonnellate di cibo e materiale medico. Aiuti via aerea sono anche assicurati, in questi giorni, anche dalla coalizione internazionale con base in Giordania.