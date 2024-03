Attacco di droni ucraini sulla Russia, colpite raffinerie: "Caccia di Mosca Su-27 abbattuto a Belgorod"

Un attacco di droni ucraini ha preso di mira il territorio russo provocando esplosioni e incendi in raffinerie di carburante e tagliando le forniture di elettricità. L’attacco ha colpito e incendiato gli impianti di rifornimento russi nelle regioni di Oryol, a circa 150 chilometri dal confine ucraino, e di Nizhny Novgorod, quasi 1.000 km dal confine ucraino, hanno riferito governatori locali e media. I sistemi di difesa aerea di Mosca hanno reagito ai 25 droni lanciati dall’Ucraina su diverse regioni russe, ha riferito RIA Novosti.

"Caccia russo Su-27 abbattuto a Belgorod in video online"

Il portavoce dell’intelligence militare ucraina (Gur) Andry Yusov ha dichiarato in tv che i servizi speciali hanno ricevuto le informazioni circolate in rete stamani sull'abbattimento di un aereo russo Su-27 a Belgorod: «Queste informazioni vengono verificate», ha detto, citato da Unian. In precedenza canali russi hanno pubblicato online il video con lo schianto del caccia russo. Unian riferisce che «Il video è stato pubblicato anche dal comandante militare Andriy Tsaplienko». Secondo testimoni, che hanno postato video, c'è stata una potente esplosione, poi l’aereo è stato visto cadere e si è schiantato nella foresta.