E' morto Paul Alexander: addio all'uomo "dal polmone d'acciaio"

Nonostante la sua disabilità, Alexander ha condotto una vita piena e ricca di successi. Ha frequentato l'università ed è diventato un avvocato. Nel 2020 ha pubblicato il suo libro di memorie, "Three Minutes for a Dog".

È morto a 78 anni Paul Alexander , l'uomo conosciuto in tutto il mondo come "l'uomo dal polmone d'acciaio". Alexander era sopravvissuto a un'epidemia di poliomielite da bambino, che lo aveva reso paralizzato a vita. Dal 1952 al 2024, ha vissuto grazie a un respiratore artificiale.

La petizione GoFundMe

Negli ultimi anni, Alexander viveva in un piccolo monolocale privo di finestre e lottava per mantenere il suo "polmone d'acciaio" e per permettersi l'assistenza sanitaria. Una petizione GoFundMe era stata lanciata per sostenere le sue spese.

Il messaggio del fratello

L'annuncio della morte è stato dato sul sito della petizione. Il fratello di Alexander ha scritto: "Sono molto grato a tutti coloro che hanno donato per la raccolta fondi di mio fratello. Gli ha permesso di vivere i suoi ultimi anni senza stress. Inoltre, servirà a pagare il suo funerale in questo momento difficile. È assolutamente incredibile leggere tutti i commenti e sapere che così tante persone sono state ispirate da Paul. Sono così grato".