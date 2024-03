Impazzano le foto di Macron in guantoni da boxe. Lo storico Anceau: indice del "machismo neo-populista"

Impazzano in Francia le fotografie del presidente, Emmanuel Macron, con i guantoni da boxe, mentre si allena in palestra, lo sguardo fisso contro il sacco, il volto e i muscoli tirati dallo sforzo.Gli scatti in bianco e nero pubblicati sul profilo Instagram di Soazig de la Moissonnière, la fotografa ufficiale del presidente, continuano a suscitare reazioni in tutto il Paese, tra commenti positivi, perplessità e sfottò.

Secondo la moglie, Brigitte Macron, il leader francese è un assiduo frequentatore del club di boxe. Ci va «due volte a settimana», dichiarò la Première dame, in un’intervista pubblicata su Paris Match il 16 novembre 2023. Macron era già apparso in tenuta da boxeur l’8 gennaio scorso, in un breve video pubblicato sul suo profilo X a 200 giorni dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Per lo storico Eric Anceau, docente di storia contemporanea all’Université de Lorraine, quelle foto sono indice del «machismo neo-populista messo in scena oggi da alcuni leader, a cominciare da un maestro del genere, Vladimir Putin».