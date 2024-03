Tragedia a Mosca, sparatoria in una sala da concerto: almeno 40 morti e 100 feriti. Kiev: "Non abbiamo nulla a che fare con l'attacco"

Secondo quanto riferito dai servizi di emergenza russi, un'esplosione è avvenuta durante lo spettacolo, riporta la Tass. Secondo quanto riferito dai media russi, era in programma il concerto della band rock Picnic. Il tetto dell'edificio è in fiamme e rischia di crollare mentre ci sarebbero ancora persone all'interno.

Gli Usa: "Nessun coinvolgimento di Kiev nell'attacco a Mosca"

Gli americani a Mosca restino dove sono dopo la sparatoria in una sala da concerti: lo ha raccomandato il portavoce del consiglio per la Sicurezza nazionale Usa John Kirby, definendo "orribili" le immagini dell'accaduto e assicurando che "i nostri pensieri sono per le vittime". «Non c'è alcun segno al momento del coinvolgimento dell’Ucraina o di ucraini nella sparatoria a Mosca": lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby.