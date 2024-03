Amministrative in Turchia: urne chiuse, subito via allo spoglio. Candidati Erdogan indietro a Istanbul e Ankara

Sono terminate le operazioni di voto nelle 81 province della Turchia, dove, a partire dalle 8 locali di questa mattina (le 7 in Italia), circa 61 milioni di elettori si sono recati alle urne in occasione delle elezioni amministrative. In alcune province dell’est i seggi sono stati chiusi un’ora prima, dopo essere stati aperti un’ora in anticipo rispetto all’ovest del Paese, come deciso all’Authority per le elezioni in considerazione delle ore di luce in un Paese vasto come la Turchia. Le operazioni relative a spoglio e conteggio inizieranno immediatamente.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha votato per le elezioni amministrative a Istanbul, accompagnato dalla moglie Emine, nel quartiere di Uskudar, sulla sponda asiatica della città sul Bosforo. Lo riporta Anadolu.

Il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu e quello di Ankara Mansur Yavas sono in vantaggio sui candidati sostenuti dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan nei primi risultati, diffusi dal canale HaberTurk, delle elezioni amministrative in Turchia, con circa il 9% delle schede scrutinate. L’opposizione è in vantaggio anche a Smirne, su tutta la costa dell’Egeo e del Mediterraneo mentre il partito filocurdo domina nel sud est. Il partito di Erdogan mantiene il controllo su gran parte dell’Anatolia centrale.