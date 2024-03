Giornalista accoltellato a Londra, l'Iran smentisce ogni coinvolgimento

Il diplomatico iraniano più alto in grado a Londra ha smentito qualsiasi forma di coinvolgimento del governo iraniano nell’accoltellamento di un giornalista tv a Londra. L’incaricato d’affari del regime, Mehdi Hosseini Matin, ha detto che l’Iran «nega qualsiasi legame» con l’aggressione a Pouria Zeraati, 36 anni, presentatore di Iran International, avvenuta all’esterno della sua casa di Wimbledon. Subito ricoverato l’uomo è in condizioni stabili e dovrebbe essere presto dimesso dall’ospedale.

La polizia metropolitana ha detto che il movente dell’attacco non è ancora chiaro, ma il lavoro di Zeraati e le recenti minacce ai giornalisti iraniani con sede nel Regno Unito hanno fatto sì che l’indagine sia condotta da agenti dell’antiterrorismo. Pouria Zeraati lavora per media iraniani indipendenti con sede nel Regno Unito. In passato Teheran ha lanciato minacce contro gli esuli, presunti oppositori residenti in Gran Bretagna