Mondo del cinema sotto shock, muore in un incidente a 27 anni la star di "Gen V" Chance Perdomo

Chance Perdomo, la giovane star di 27 anni della serie TV "Gen V", uno spin-off della saga di "The Boys", è morto improvvisamente in un incidente motociclistico. La notizia è stata confermata dai suoi rappresentanti e dai produttori dello show. Sia la famiglia che i colleghi esprimono il loro dolore per la perdita di un talento apprezzato e una persona adorabile. Perdomo era noto anche per il suo ruolo di Ambrose Spellman nella serie "Le Terrificanti Avventure di Sabrina" su Netflix. La comunità dello spettacolo piange questa improvvisa perdita.