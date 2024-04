Raid israeliano su Damasco, molti morti e feriti: "Ucciso un alto comandante Pasdaran". Da Teheran: "Risponderemo duramente"

Media internazionali, tra cui il canale saudita al Hadth, hanno riferito che nel raid è stato ucciso, tra gli altri, un alto comandante dei Guardiani della Rivoluzione iraniani, Mohammad Reza Zahedi, esponente di spicco delle Forze Quds in Siria e Libano. Lo riportano anche i media israeliani.

Il ministro della Difesa siriano denuncia "molti morti e feriti" nell'attacco. Il ministero degli Esteri del Paese ha condannato l'attacco attribuito a Israele. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Osdh), Ong con sede nel Regno Unito, i morti sarebbero almeno otto.

Iran promette dura risposta ad Israele

L’ambasciatore iraniano in Siria, Hossein Akbari, ha assicurato che Teheran risponderà «duramente» a Israele per l’attacco al consolato iraniano a Damasco che ha causato almeno otto morti, tra cui un generale delle Guardie rivoluzionarie. «Il regime sionista (Israele) sta agendo contro il diritto internazionale, quindi riceverà una dura risposta da parte nostra», ha detto Akbari alla televisione di stato iraniana, in collegamento da Damasco. Il diplomatico ha assistito dalla finestra dell’ambasciata iraniana all’attacco al consolato, che ha detto essere stato effettuato con caccia F-35.