Norvegia, rilevate radiazioni nucleari: è iodio radioattivo, ma non c'è pericolo

Una quantità minima di iodio 131 radioattivo è stata misurata a Tromso, in Norvegia. Tuttavia, l'Autorità norvegese per le radiazioni e la sicurezza nucleare (Dsa) sottolinea che questi livelli non rappresentano alcun danno per l’uomo né per l’ambiente. Lo rende noto The Barents Observer.

L’origine dell’isotopo misurato in questa zona per ora è sconosciuta. Molto probabilmente i rilasci - prosegue la Dsa - non provengono da un incidente di un reattore nucleare, poiché tali eventi causerebbero il rilascio di molti altri isotopi, come lo stronzio-90 e il cesio-137. Ad ogni modo questo iodio decadrà completamente entro pochi.