Domani l'eclissi, re Sole avrà una super corona

Come un vero re, il Sole indosserà una "corona" d’eccezione per rendere unica l’attesissima eclissi totale che lunedì 8 aprile sarà visibile dal Nord America: la sua atmosfera più esterna, la corona solare appunto, «potrà essere 5-6 volte più grande del diametro della stessa stella, a causa della concomitanza col periodo di massima attività solare», come spiega Roberto Ragazzoni, docente di astrofisica all’Università di Padova e neo presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.

Osservare l’eclissi dal vivo o attraverso le numerose dirette disponibili online sarà un’occasione da non perdere, anche perché in Italia dovremo attendere altri tre anni per ammirare uno spettacolo simile.

«L'appuntamento è per il 2 agosto 2027, quando un’eclissi totale di Sole sarà visibile sopra Lampedusa», ricorda Ragazzoni. Quella di lunedì 8 aprile potrebbe mostrarci la nostra stella in una veste alquanto familiare.

Secondo Ryan French, fisico solare del National Solar Observatory a Boulder in Colorado, le protuberanze filamentose della corona si estenderanno non solo dalla regione equatoriale, come nei periodi di minima attività, bensì da tutto il disco solare, diramandosi in ogni direzione proprio come nei disegni dei bambini. Prevedere la forma della corona solare non è solo un passatempo per ingannare l’attesa dell’eclissi, ma una vera e propria attività di ricerca scientifica.