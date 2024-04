Israele si ritira da Gaza sud, ma Rafah resta nel mirino. La guerra entra nella fase tre: "Intelligence e raid mirati"

Il cambio di strategia - che non esclude però l’annunciata operazione di terra a Rafah - è arrivato nel giorno stesso in cui al Cairo si riaprono i negoziati indiretti tra le delegazioni di Hamas e Israele, sotto la spinta del Qatar, dell’Egitto e soprattutto degli Usa che hanno inviato nella capitale egiziana il capo della Cia William Burns. Fonti locali - citate dai media del Qatar - hanno riferito di una possibile tregua temporanea da martedì prossimo per i tre giorni successivi della Festa di Eid el- Fitr che mette fine al mese di Ramadan.

Sul posto - dopo la partenza della ultima divisione, la 98/esima - è rimasta solo la Brigata Nahal con il compito di controllare e mettere in sicurezza il cosiddetto Corridoio Netzarim che separa la Striscia orizzontalmente dal kibbutz Beeri alla fascia costiera di Gaza, dividendo in due parti il territorio dell’enclave palestinese.

Il premier Benyamin Netanyahu ha affidato alla delegazione israeliana «un mandato significativo» per trattare, ma è stato chiaro: «Nessun cessate il fuoco è possibile senza il rilascio degli ostaggi» anche perché per Israele la vittoria «è vicina». «Non è Israele a impedire un accordo ma Hamas», ha precisato denunciando come «estreme» le richieste della fazione islamica. E ha invocato «l'unità del Paese» di fronte alle manifestazioni di protesta e di «una minoranza estrema e violenta che sta cercando di dividerci».

Il ministro della Difesa Yoav Gallant ha spiegato che la decisione di ritirare le truppe di terra combattenti da Khan Yunis è stata presa «nel momento in cui Hamas ha cessato di esistere come struttura militare in città».

«Le nostre forze hanno lasciato l’area - ha spiegato - per prepararsi alle loro future missioni, inclusa la missione a Rafah». Sul campo resta infatti l’annunciata operazione militare nell’ultima città di Gaza prima dell’Egitto per colpire i restanti battaglioni di Hamas. Il ritiro - hanno insistito le fonti dell’esercito - non esclude neanche che l’Idf «se necessario non possa tornare a Khan Yunis».