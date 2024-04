Papa Francesco rinnova il suo appello ai Paesi in guerra: "Fermatevi per negoziare"

Papa Francesco rinnova il suo appello ai Paesi in guerra a deporre le armi per lasciare spazio a negoziati di pace. E torna ad esortare, argomentando il suo richiamo con altre parole, a quella capacità di «alzare bandiera bianca» che tanto aveva fatto discutere dopo le anticipazioni della sua intervista alla Tv svizzera Rsi. Intanto domani mattina, intorno alle 8.30, il Papa riceverà in Vaticano i familiari di cinque ostaggi israeliani nelle mani di Hamas.

I parenti degli ostaggi sono giunti oggi a Roma con il ministro degli Esteri Israel Katz, che domani incontrerà a sua volta in Vaticano il segretario per i Rapporti con gli Stati mons. Paul Richard Gallagher. L’incontro col Papa è invece riservato ai soli familiari. «Non venga meno la nostra preghiera per la pace, una pace giusta e duratura, in particolare per la martoriata Ucraina e per la Palestina e Israele», ha detto oggi Francesco alla recita del Regina Coeli davanti ai 15 mila fedeli riuniti in Piazza San Pietro. «Lo Spirito del Signore risorto illumini e sostenga quanti lavorano per diminuire la tensione e favorire gesti che rendano possibili i negoziati», ha aggiunto quindi il Pontefice. E ha ribadito: «Che il Signore dia ai dirigenti la capacità di fermarsi un pò per trattare, per negoziare».