Sei mesi di sangue: lo spaventoso bilancio umano della guerra di Gaza. Israele ritira le truppe di terra dal sud della Striscia

L’esercito israeliano ha annunciato di aver ritirato tutte le truppe di terra combattenti dal sud della Striscia, dopo circa 4 mesi di forti combattimenti. Lo hanno riferito i media spiegando che solo la Brigata Nahal è rimasta sul posto con il compito di tenere in sicurezza il cosiddetto 'Corridoio Netzarim' che attraversa la Striscia, lungo la costa dal confine nord, nei pressi del kibbutz Beeri, fino al sud. Il corridoio in questione consente all’esercito - secondo i media - di condurre raid nel nord e nel centro della Striscia, impedisce ai palestinesi sfollati di rientrare nel nord dell’enclave palestinese e permette alle organizzazioni umanitarie di consegnare gli aiuti direttamente nel nord di Gaza. Dopo sei mesi la guerra di Gaza, la più sanguinosa di sempre, ha avuto un bilancio umano spaventoso. Almeno 33.137 persone sono state uccise nel territorio palestinese assediato nella campagna di rappresaglia di Israele per l’attacco di Hamas del 7 ottobre, secondo il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas.

Il raid senza precedenti di Hamas nel sud di Israele ha ucciso 1.170 israeliani e stranieri, la maggior parte dei quali civili, secondo un conteggio dell’Afp basato su dati ufficiali israeliani.

Mentre Hamas si è rifiutato di dire quanti combattenti ha perso, Israele sostiene di averne uccisi più di 12.000.

Come molte delle cifre sulle vittime della guerra, anche questa è impossibile da confermare in modo indipendente.

PERDITE IN ISRAELE

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver perso circa 600 soldati dall’inizio della guerra, 260 dei quali uccisi nella stessa Gaza da quando è entrato in azione il 27 ottobre. Diciassette israeliani - soldati, coloni e civili - sono stati uccisi nelle violenze nella Cisgiordania occupata da Israele.

Otto civili e 10 soldati israeliani sono morti nel nord a causa di attacchi missilistici e di razzi di Hezbollah dal Libano, con decine di migliaia di sfollati.

Dei circa 250 ostaggi israeliani e stranieri rapiti da Hamas il 7 ottobre, 129 rimangono a Gaza, di cui 34 sono morti secondo i militari. I corpi di 12 ostaggi sono stati restituiti a Israele. L’esercito israeliano ha dichiarato che dal 7 ottobre sono stati lanciati in Israele 9.100 razzi da Gaza. Ha richiamato 300.000 riservisti, il 17% dei quali sono donne.