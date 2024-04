Guerra commericale tra Turchia e Israele, entrambi i Paesi bloccano i loro prodotti

La Turchia ha imposto oggi limiti alle esportazioni di numerosi beni verso Israele, compresi prodotti in acciaio, ferro e alluminio: lo ha annunciato il ministero del Commercio turco. «Questa decisione rimarrà in vigore fino a quando Israele non dichiarerà un cessate il fuoco immediato e consentirà l’accesso continuo degli aiuti umanitari a Gaza», ha affermato il ministero in un comunicato.

Pronta la risposta di Israele. «Erdogan sta ancora una volta sacrificando gli interessi economici del popolo turco per il suo sostegno ad Hamas: risponderemo di conseguenza e prepareremo un elenco esteso di ulteriori prodotti che Israele impedirà alla Turchia di esportare». Lo ha detto il ministro degli esteri israeliano Israel Katz dopo la decisione «unilaterale» turca di fermare l’esportazione di prodotti verso Israele. Israele - ha fatto sapere il ministero - farà appello «ai paesi filo-israeliani e alle organizzazioni negli Usa affinché interrompano investimenti in Turchia e impediscano l'importazione di prodotti dalla Turchia» e impongano "sanzioni».