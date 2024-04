Una 58enne nonna di dodici nipoti batte il record mondiale di planking: ha mantenuto la posizione per più di 4,5 ore

Una nonna canadese di 58 anni, madre di cinque figli e nonna di dodici nipoti, ha stabilito un nuovo record mondiale per il plank più lungo mai tenuto da una donna, resistendo per 4 ore, 30 minuti e 11 secondi. In questo modo supera di dieci minuti il precedente record del 2019. Lo riferisce Cbsnews.com

DonnaJean Wilde é a mulher que segura a prancha feminina mais longa com 4h30min 11 segundos ?

DonnaJean Wilde, ora in pensione e ex vicepreside, ha completato questa impresa nella scuola superiore dove lavorava. Ha preparato il suo tentativo praticando il plank fino a tre ore al giorno, guardando film e studiando per un master.