Video: l'ombra dell'eclissi totale di Sole vista dallo Spazio

Un’eclissi costituisce, infatti, un prezioso laboratorio per capire cosa succede a livello atmosferico quando il buio fa abbassare improvvisamente le temperature e per studiare la corona solare, la parte esterna della sua atmosfera, che è quella responsabile delle tempeste solari che possono investire il nostro pianeta.

I satelliti Starlink di SpaceX hanno visto lo spettacolo dall’alto del Nord America, durante il loro normale lavoro per la connettività globale, ma anche gli astronauti a bordo della Iss hanno avuto una visione privilegiata dell’eclissi totale dai loro 400 chilometri di altezza.

La posizione in prima fila della Stazione Spaziale non è stata casuale: la Nasa si stava preparando per l’evento da mesi, modificando lentamente il percorso della Iss in modo da farla trovare nel posto giusto al momento giusto.