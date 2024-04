Video shock, polizia Usa uccide afroamericano con 96 colpi in soli 42 secondi. Gli agenti: "L'automobilista aveva sparato per primo"

Nuovo video shock sulla violenza delle forze dell’ordine americane. Le immagini, riprese dalla bodycam di un poliziotto il 21 marzo e diffuse solo ora, mostrano agenti in borghese sparare 96 colpi in 42 secondi durante un controllo stradale uccidendo un automobilista afroamericano di 26 anni, Dexter Reed, fermato perché senza cintura di sicurezza. I poliziotti hanno aperto il fuoco dopo che Reed, secondo la versione ufficiale, si sarebbe rifiutato di uscire dal veicolo e avrebbe sparato per primo ferendo un agente.