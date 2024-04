Xi incontra l'ex presidente taiwanese Ma a Pechino

Il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto a Pechino l’ex presidente taiwanese Ma Ying-jeou (2008-2016), responsabile del più grande riavvicinamento tra Cina e Taiwan dalla fine della guerra civile guerra nel 1949.

L’incontro emula lo storico vertice tenutosi da entrambi a Singapore nel 2015, ma in un contesto diverso a causa dell’aumento delle tensioni tra Taipei e Pechino, che rivendica la sovranità dell’isola.

Ma, ex presidente del partito Kuomintang (Kmt), ora all’opposizione, è in Cina per un tour che ha previsto attività in diverse città, tra cui Pechino. Nei giorni scorsi, la stampa taiwanese aveva anticipato l’incontro tra Ma e Xi, che lo ha ricevuto come segretario generale del Partito comunista cinese (Pcc), sottolinea oggi l’agenzia Xinhua, chiarendo il carattere non ufficiale della visita.

Nel marzo 2023, Ma è diventato il primo ex presidente taiwanese a recarsi nella Repubblica popolare cinese, una visita in cui ha chiesto maggiori scambi tra studenti cinesi e taiwanesi perchè «condividono la stessa cultura e identità etnica». La stampa taiwanese ha sottolineato che la visita non ha grandi obiettivi politici se non quello di proteggere «l'eredità» di Ma come ex presidente, e gli esperti ritengono «improbabile» che possa contribuire a calmare le tensioni nello Stretto.

Da parte sua, l’esecutivo cinese ha accolto con favore il viaggio e ha espresso la sua «speranza» che «i compatrioti su entrambi i lati dello Stretto di Taiwan promuovano il ricco patrimonio culturale della Cina», considerando il viaggio come «un’opportunità per rafforzare la comprensione «reciproca».

La visita di Ma avviene appena un mese e mezzo prima che il presidente eletto e attuale vicepresidente dell’isola, William Lai (Lai Ching-te), considerato un «sostenitore dell’indipendenza» agli occhi di Pechino, assuma la carica di presidente.