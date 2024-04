Lascia un'altra ministra norvegese: "Ha copiato la tesi"

Ingvild Kjerkol, fino a stamattina ministra norvegese della Salute, si è dimessa su richiesta del primo ministro e compagno di partito Jonas Gahr St›re, dopo che un comitato di valutazione ha stabilito che parti della tesi di laurea magistrale di Kjerkol sono frutto di plagio e come conseguenza alla ministra è stato revocato il titolo di studio. «Sono giunto alla conclusione che Ingvild debba dimettersi da ministra», ha dichiarato il premier norvegese durante una conferenza stampa congiunta con Kjerkol.

Quest’ultima è apparsa in conferenza stampa visibilmente commossa: «Ora mi è permesso di piangere» ha detto, facendo fatica a trattenere le lacrime e tra i click dei fotografi si è rivolta a loro con un mezzo sorriso «fate pure le foto».

Ha poi difeso la collega di studi, co-autrice della tesi in questione, puntando il dito contro il trattamento riservatole dalla stampa: "La mia collega è una persona comune. Non siete stati gentili con lei, vergognatevi un per questo», ha detto ai cronisti.