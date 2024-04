Landy Párraga, l'ex reginetta di bellezza assassinata in un ristorante in Ecuador

L'ex reginetta di bellezza Landy Párraga è stata assassinata in Ecuador da un killer che le ha sparato addosso ripetutamente mentre si trovava in un ristorante nella provincia di Los Ríos. Párraga, di 23 anni, era coinvolta nel caso 'Metastasis', riguardante un presunto complotto di corruzione giudiziaria, poliziesca e carceraria. Il suo nome era legato in particolare al presunto trafficante di droga e riciclatore di denaro Leandro Norero, ucciso nel 2022 dentro il carcere di Latacunga.

Il caso "Metastasis" è venuto alla luce alla fine del 2023 con una vasta operazione nella quale sono state arrestate 39 persone, tra cui l’allora presidente del Consiglio della magistratura Wilman Terán. Nell’inchiesta sono emerse diverse conversazioni da cellulari sequestrati in cui compare in più occasioni il nome di Párraga.