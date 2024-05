Cina: crolla parte di un'autostrada nel sud, 19 morti

Almeno 19 persone sono morte questa mattina nella provincia di Guangdong, nel sud della Cina, in seguito al crollo di una parte di un'autostrada: lo ripotano i media statali. Diciotto veicoli sono rimasti intrappolati nell'incidente, che ha coinvolto 49 persone, di cui 19 sono decedute, ha riferito l'emittente statale Cctv.

L'emittente ha aggiunto che i feriti "non sono in pericolo di vita". I filmati condivisi sui social media locali mostrano fiamme e fumo sprigionarsi da un fossato profondo in cui sono precipitate le auto. Le autorità hanno inviato sul posto circa 500 persone per aiutare nelle operazioni di salvataggio, ha riferito la Cctv.