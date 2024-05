OpenAI sfida Google, pronta a lanciare un motore di ricerca: minaccia al monopolio del colosso, possibile arrivo il 9 maggio

Google domina la scena da quasi 30 anni, ha una quota di mercato del 90% e sborsa ogni anno miliardi di dollari a Apple per rimanere la scelta di ricerca predefinita anche sugli iPhone. E nel puzzle tecnologico che si sta componendo alla luce dell’exploit dell’intelligenza artificiale, proprio Apple - secondo indiscrezioni di Bloomberg - sta intensificando le trattative con OpenAI per una possibile integrazione di ChatGpt sui melafonini.

«Nessuno ancora è riuscito a combinare i large language models e la ricerca, mi piacerebbe farlo - ha detto il mese scorso in una intervista Sam Altman , il Ceo di OpenAI - Google ti mostra 13 annunci e dieci link blu, forse esiste un modo migliore per aiutare le persone a trovare le informazioni». Le frasi sembrano una dichiarazione di guerra.

Microsoft e Google

Sullo sfondo c'è Microsoft che ha finanziato pesantemente la società guidata da Sam Altman e ha iniziato le prove tecniche di integrazione dell’IA nel suo motore di ricerca Bing. Dal canto suo Google sta inserendo gradualmente il chatbot Gemini sia nella ricerca sia in alcune sue app popolari e, secondo il Financial Times, starebbe valutando la possibilità di far pagare per alcune funzionalità potenziate dall’IA.

Prossimi Sviluppi

È probabile che un aggiornamento sull'intelligenza artificiale e una risposta ad OpenAI arrivi a stretto giro nella conferenza degli sviluppatori della società prevista il 14 maggio. L’ipotesi di un motore di ricerca con ChatGpt rimescolerebbe le carte di un settore in ebollizione, aprendo ad un nuovo attore che unisce l’intelligenza artificiale all’ampiezza dei dati trovati online. Quello dei dati usati per l’addestramento di questi grandi modelli linguistici, sempre più onnivori, non è però un tema secondario.

Questioni Legali

Di recente negli Stati Uniti, dopo il New York Times, otto quotidiani hanno fatto causa a OpenAI per violazione dei diritti di autore: sostengono che i loro articoli sono stati usati per alimentare il chatbot. Mentre un’associazione europea, noyb.eu, ha depositato un reclamo al Garante per la privacy austriaca sostendendo che ChatGpt viola il Gdpr, la legge europea sulla protezione dei dati personali.