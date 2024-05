ChatGPT sull'iPhone, Apple vicina all'accordo con OpenAI

ChatGPT potrebbe sbarcare a breve sull'iPhone. Apple è infatti vicina a un accordo con OpenAI per l'uso della sua tecnologia su iOS 18, la prossima generazione del sistema operativo dell’iPhone. Un annuncio ufficiale non è atteso comunque prima di giugno, quando è in calendario la conferenza degli sviluppatori. Mentre finalizza i termini di un’intesa con OpenAI, Cupertino continua a trattare anche con Google anche se finora i colloqui non hanno portato risultati.

Trattative quindi a tutto campo che confermano quanto l’IA è ormai essenziale anche per un colosso come Apple che sull'intelligenza artificiale è indietro rispetto alle rivali. «Crediamo nel potere dell’Ia e crediamo di avere vantaggi che ci differenzieranno in questa nuova era, inclusa la nostra integrazione di hardware, software e servizi», ha detto l'amministratore delegato Tim Cook parlando con gli analisti dopo i risultati del primo trimestre.

Una partnership con ChatGPT consentirebbe ad Apple di accelerare la sua spinta nelle chatbot e aggirare alcuni rischi che comportano, riducendo così le responsabilità dell’azienda. Tim Cook lo scorso anno ha ammesso di usare ChatGPT, spiegando però che c'erano numerosi problemi che andavano risolti.