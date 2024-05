Che cos'è la tempesta solare o geomagnetica e quali sono le possibili conseguenze

La Terra sta sperimentando la sua prima tempesta geomagnetica «estrema» (di livello 5 su una scala di 5) dal 2003, secondo il Centro di previsione meteorologica statunitense della Noaa-National Oceanic and Atmospheric Administration. «Condizioni Estreme (G5) hanno raggiunto la Terra alle 18.54 Edt», ha fatto sapere l’agenzia americana su X. «E' probabile che le tempeste geomagnetiche persistano per tutto il fine settimana».

Potrebbero subire conseguenze i Gps, le reti elettriche, i velivoli spaziali, i satelliti e altre tecnologie, secondo l’agenzia statunitense. Diverse espulsioni di massa coronale - onde di plasma solare emesse dal sole all’inizio di questa settimana - sono in transito verso la Terra.

L'ultimo evento simile a raggiungere il livello 5 risale all’ottobre 2003; quelle che furono chiamate 'le tempeste di Halloween' causarono interruzioni di corrente in Svezia e danni ai trasformatori in Sud Africa.

Queste tempeste solari generano anche impressionanti aurore boreali, a volte ben più a sud delle regioni in cui si osservano di solito. Ne sono state osservate in Italia, in particolare in Toscana e nel nord della Sardegna.