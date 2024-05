Eurovision, fischi per Israele e tensioni tra polizia e manifestanti filo-palestinesi. Dopo la Norvegia, si ritira il portavoce della Finlandia

Fischi durante l’esibizione della cantante israelia Eden Golan alla finale dell’Eurovisione Song Contest a Malmoe, in Svezia. Dopo una settimana di polemiche e minacce da parte di attivisti pro-Palestina, la sua canzone 'Hurricane' è stata fischiata, come era già accaduto in semifinale. I 'buu' sono stati però a tratti coperti dagli applausi dei fan della 20enne cantante israeliana che ha lanciato un bacio al pubblico al momento di lasciare il palco.

La serata finale si è aperta con la Flag parade in cui i 25 artisti in gara (uno in meno dei 26 previsti dopo l’eliminazione dell’artista dei Paesi Bassi) hanno sfilato sul palco ognuno con la propria bandiera nazionale.

Il rapper Alyona Alyona e la cantante Jerry Heil, in gara per l’Ucraina con il brano 'Teresa & Maria', hanno chiuso la loro performance con un appello: «Unità per il mondo. Pace e libertà per l’Ucraina».