Israele non allenta la morsa su Rafah e Gaza: 300mila palestinesi in fuga

Israele non allenta la morsa su Rafah e intensifica le operazioni militari anche nel centro di Gaza, annunciando nuove consistenti evacuazioni. Mentre le trattative per una tregua e il rilascio di altri ostaggi sono in stallo, il premier Benjamin Netanyahu mette in atto la sua strategia: quella di negoziare per il cessate il fuco ma, allo stesso momento, non dare tregua e respiro a Hamas. Pesanti bombardamenti hanno continuato per tutta la notte nell’area di Zeitoun, nel centro di Gaza, dove le truppe israeliane hanno anche trovato «grandi quantità di armi e di equipaggiamenti militari nascosti all’interno di una clinica».

Prosegue la grande fuga da Rafah e l’Idf stima che circa 300.000 palestinesi abbiano evacuato la città nel sud di Gaza, in direzione di una «zona umanitaria» designata nelle aree di al-Mawasi e Khan Younis. Intanto oggi il movimento terrorista ha diffuso un nuovo video di propaganda che mostra un ostaggio israeliano nella Striscia di Gaza. Nella clip di 10 secondi, secondo i media israeliani, l’ostaggio si identifica, si tratta di Nadav Popplewell, 52 anni, ha un occhio nero ma non altre ferite visibili. L’uomo, che ha anche la nazionalità britannica, era stato sequestrato il 7 ottobre nell’attacco di Hamas in cui invece è rimasto ucciso suo fratello. Popplewell è diabetico e sua sorella, in un’intervista a Daily Mail a novembre, aveva detto di essere preoccupata per le sue condizioni di salute durante la prigionia.

La madre di Popplewell era stata rilasciata lo scorso 24 novembre in seguito all’accordo temporaneo di cessate il fuoco e di rilascio degli ostaggi. Di lui si sa poco e il video in realtà non riporta date e non garantisce quindi se l’uomo sia veramente ancora in vita.

La diplomazia internazionale continua a muoversi per riprendere a Doha i colloqui indiretti e raggiungere entro pochi giorni una tregua e un accordo sugli ostaggi. Il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ha invitato il capo dell’intelligence egiziana Abbas Kamel e il direttore della CIA William Burns a una ripresa dei negoziati, ma non è chiaro se le parti abbiano accettato.