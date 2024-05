Hamas, i morti palestinesi a Gaza superano i 35.000. Blinken, a Gaza uccisi più civili che terroristi

Il totale delle vittime palestinesi nella Striscia di Gaza dall’inizio dell’offensiva israeliana ha superato quota 35.000, secondo quanto dichiarato dal ministero della Sanità di Gaza, espressione di Hamas. Il bilancio preciso è di 35.034 morti. Nell’arco di 24 ore, sono stati registrati almeno altri 63 decessi, secondo una dichiarazione del ministero, che ha aggiunto che 78.755 persone sono state ferite in più di sette mesi di guerra.

Le parole di Blinken

A Gaza sono stati uccisi più civili che terroristi e c'è un divario fra le intenzioni di Israele e i risultati in termini di protezione dei civili. Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken in un’intervista a Cbs. Nel rapporto del Dipartimento di Stato presentato al Congresso nei giorni scorsi si afferma che Israele ha «la conoscenza e gli strumenti per attuare le pratiche migliori per ridurre i danni civili nelle sue operazioni militari». Tuttavia, i «risultati sul terreno, incluso l’elevato numero di vittime civili, sollevano sostanziali dubbi sul fatto che l’Idf li abbia usati in modo efficace in tutti i casi».