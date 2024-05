In Usa paziente con rene di maiale morto a due mesi dal trapianto

E’ sopravvissuto due mesi Rick Slayman, 62 anni, il primo paziente ad aver ricevuto da vivente un rene di maiale geneticamente modificato, che gli è stato trapiantato lo scorso marzo in Usa. Una possibilità, quella del trapianto di organi animali geneticamente modificati, che potrebbe potenzialmente rappresentare in futuro una grande opportunità in più per i tanti pazienti in lista di attesa per un organo, ma la strada è ancora lunga anche se il decesso di Slayman non indica, secondo gli esperti, un fallimento del programma. L’ospedale generale del Massachusetts dove è stato effettuato il trapianto, riferisce il quotidiano Guardian, ha tuttavia dichiarato di non avere alcuna indicazione che la causa del decesso sia stata proprio il trapianto. I chirurghi avevano affermato di ritenere che l’organo sarebbe potuto durare almeno due anni.

Quella dello xenotrapianto, ovvero il trapianto di organi da animali all’uomo, è «una strada complessa e lunga, ma al tempo stesso il messaggio da dare è che il decesso del paziente americano non indica un fallimento del programma sugli xenotrapianti, ma evidenzia che c'è ancora un percorso da fare. Potenzialmente lo xenotrapianto può infatti rappresentare una grande opportunità in più per certe categorie di pazienti in lista di attesa per un organo», spiega all’Ansa Giuseppe Feltrin, direttore del Centro nazionale trapianti (Cnt). Il paziente, rileva Feltrin, «era già fortemente compromesso nelle sue condizioni di salute e con un precedente trapianto ricevuto e fallito, tuttavia il fatto che per due mesi sia sopravvissuto è un elemento positivo e che lascia sperare per sviluppi futuri. Attendiamo però maggiori informazioni da parte dei medici statunitensi dal momento che possono essere tanti i fattori che hanno portato al decesso». La novità in questo intervento, chiarisce quindi il direttore del Cnt, «è duplice: si è appunto utilizzato per la prima volta un rene da maiale che è stato geneticamente modificato ed il trapianto è stato fatto su un paziente vivo, mentre in precedenza si erano fatti analoghi trapianti di rene di maiale solo su pazienti in morte cerebrale a scopo di ricerca e per capire la compatibilità dell’organo e il rischio di rigetto eventuale. In precedenza, sempre negli Usa, sono stati effettuati anche due trapianti di cuore di maiale geneticamente modificato su pazienti vivi ma deceduti dopo alcune settimane. Questo è dunque il terzo caso di organo di maiale geneticamente modificato trapiantato ad un paziente vivo».