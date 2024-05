Mosca avanza a Kharkiv, Lavrov lancia la sfida: se l'Occidente vuole combattere noi siamo pronti

Le forze russe continuano la loro avanzata nella regione settentrionale ucraina di Kharkiv e gli stessi vertici militari di Kiev ammettono che Mosca sta ottenendo dei «successi tattici». I combattimenti più violenti si stanno svolgendo alla periferia di Vovchansk, cittadina al confine di 17.000 abitanti, circa 70 km a nord-est di Kharkiv: secondo fonti sia ucraine che russe, le truppe del Cremlino sono avanzate nella periferia della città, dove sono stati segnalati colpi di arma da fuoco nelle aree industriali. Secondo il capo della polizia della regione di Kharkiv, Volodymyr Tymoshko, nei tre giorni trascorsi dall’inizio dell’offensiva russa, Vovchansk «ha sofferto come non soffriva dal 2022": in particolare, i russi utilizzano un gran numero di bombe aeree guidate per attaccare la città. «Si tratta di una bomba del peso di 250 o anche 500 chilogrammi, che può demolire un edificio a più piani. In un certo senso, Vovchansk si sta trasformando in Bakhmut o Maryinka», ha detto.

Intanto il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov sfida l’Occidente: se i paesi occidentali vogliono risolvere la crisi ucraina sul campo di battaglia, allora Mosca è pronta, ha detto Lavrov durante le consultazioni del Consiglio della Federazione sulla sua riconferma alla carica di Ministro degli Affari Esteri. «E' un loro diritto, se vogliono essere sul campo di battaglia, saranno sul campo di battaglia», ha aggiunto. Sul fronte l’offensiva russa continua: «al momento il nemico ha un successo tattico» nella lotta per Vovchansk, ha ammesso lo stato maggiore ucraino in una dichiarazione sui social media. Lo stesso stato maggiore di Kiev ha detto che ci sono stati combattimenti anche intorno agli insediamenti a sud dell’insediamento di Pylna. «I nostri difensori conducono azioni difensive per infliggere danni al nemico», afferma. Secondo fonti di stampa le truppe russe stanno avanzando anche vicino a Lyptsi, un’altra piccola città più vicina a Kharkiv che a Vovchansk. Il governatore di Kharkiv, Oleh Syniehubov, ha detto alla TV locale che «il nemico sta cercando deliberatamente di estendere la linea del fronte, attaccando in piccoli gruppi, ma in nuove direzioni».