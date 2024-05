I tank avanzano, Israele pronto all'affondo su Rafah

L’Idf prosegue l’avanzata con i tank e le truppe a Rafah, passando di quartiere in quartiere nella parte orientale della città più a sud della Striscia. Fonti Usa, citate dalla Cnn, hanno detto di ritenere che abbia ammassato abbastanza truppe per procedere con un’incursione su vasta scala nei prossimi giorni anche se non sono certi che Israele abbia preso la decisione finale, un terreno di scontro aperto con il presidente americano Joe Biden. Il segretario generale Onu, Antonio Guterres, si è detto intanto «sconvolto dall’escalation dell’attività militare a Rafah e dintorni: questi sviluppi stanno ulteriormente ostacolando l’accesso umanitario e peggiorando una situazione già terribile. I civili devono essere protetti in ogni momento». Già nei giorni scorsi l’Idf era entrato nel quartiere est di Jneina della città ma ora - secondo testimoni sul posto citati dai media internazionali - è avanzato, raggiungendo il quartiere di Brazail e la parte occidentale della Salah a-Din, la lunga e importante arteria che dal nord dell’enclave palestinese arriva fino al sud.

Le testimonianze hanno riferito di tank israeliani sulla George street a Jneina. L’esercito ha confermato le operazioni nell’area del valico aggiungendo di aver «eliminato numerosi cellule terroristiche in combattimenti ravvicinati». Nella parte est della città - ha spiegato il portavoce militare - le truppe «hanno ucciso terroristi e individuato armi» mentre continua l’esodo degli sfollati: secondo l’Unrwa circa 450mila palestinesi hanno già lasciato Rafah. Nella battaglia in corso, il valico con l’Egitto è sempre più teatro di scontri ravvicinati con i miliziani di Hamas e delle altre fazioni armate palestinesi. Snodo fondamentale per l'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza, il passaggio continua a restare chiuso in uno scambio di accuse fra Israele e l’Egitto. Il Cairo, secondo il Wall Street Journal, sta anche valutando di ridurre le relazioni diplomatiche con lo stato ebraico richiamando in patria l’ambasciatore a Tel Aviv mentre il ministro degli esteri Israel Katz è andato all’attacco sostenendo che è necessario «convincere l’Egitto a riaprire il valico in modo da permettere la consegna continua di aiuti umanitari a Gaza». Parole contestate dal responsabile degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, che ha replicato sostenendo che lo Stato ebraico «distorce i fatti: è lui il responsabile della crisi umanitaria nella Striscia di Gaza».