Il Times cita Liliana Segre: il premierato "riecheggia Mussolini". Le critiche a Giorgia Meloni sul premio di maggioranza

Ecco i punti principali della Legge Acerbo:

Premio di Maggioranza: La caratteristica più importante della legge era il premio di maggioranza. Il partito o la coalizione che avesse ottenuto almeno il 25% dei voti avrebbe ricevuto i due terzi dei seggi alla Camera dei deputati. I restanti seggi sarebbero stati distribuiti proporzionalmente tra gli altri partiti in base ai voti ricevuti. Sistema di voto: Il sistema di voto rimase fondamentalmente proporzionale, ma con l'introduzione del premio di maggioranza, il partito vincitore veniva garantito una maggioranza assoluta dei seggi, facilitando la stabilità del governo. Contesto storico: La legge fu proposta in un periodo di grande instabilità politica in Italia, dopo la Prima Guerra Mondiale e nel pieno del periodo fascista. Benito Mussolini, allora capo del governo, sostenne la legge come mezzo per consolidare il potere del Partito Fascista e ridurre l'influenza dei partiti d'opposizione. Elezioni del 1924: La prima e unica elezione tenutasi sotto questa legge fu quella del 1924. In queste elezioni, il Partito Nazionale Fascista, grazie anche a intimidazioni e violenze contro gli oppositori, ottenne la maggioranza dei voti, assicurandosi così i due terzi dei seggi in Parlamento. Questo consolidò ulteriormente il potere di Mussolini e facilitò la transizione verso una dittatura fascista.

La Legge Acerbo è spesso citata come un esempio di come una legge elettorale possa essere utilizzata per alterare significativamente l'equilibrio del potere politico e favorire un regime autoritario.