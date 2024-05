Zelensky, siamo contrari a qualsiasi tregua olimpica. Kiev, evacuate 10.000 persone dalla regione di Kharkiv

«Siamo contrari a qualsiasi tregua che faccia il gioco del nemico». Lo ha detto - in un’intervista all’Afp - il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj in merito alla proposta del presidente francese Emmanuel Macron per una tregua olimpica la prossima estate. "Nessuno può garantire - ha aggiunto - che la Russia non approfitterà per portare le sue forze sul nostro territorio». Inoltre Zelenskyi ha criticato l’Occidente per aver proibito all’Ucraina di usare armi fornite da Europa e Stati Uniti per colpire il territorio russo: «Loro possono colpirci dal loro territorio, questo è il più grande vantaggio, e noi non possiamo fare nulla».

Il presidente ucraino ha poi aggiunto: «L'assalto lanciato dalla Russia contro la regione di Kharkiv potrebbe essere solo la prima ondata di un’offensiva più ampia. Hanno lanciato l’operazione, che potrebbe consistere in diverse ondate. E questa è la prima ondata. Ma dopo questa prima ondata la situazione è sotto controllo». Zelensky ha poi detto che l’Ucraina ha il 25% della difesa aerea necessaria e ha bisogno di 120-130 caccia F-16 per raggiungere la parità aerea con la Russia.