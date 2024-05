Ecco chi è Ebrahim Raisi: l'ultraconservatore fedele a Khamenei e grande nemico di Israele

Ebrahim Raisi, il cui destino rimane incerto dopo la notizia dell’incidente dell’elicottero sui cui viaggiava nel Nord-Ovest del Paese, è presidente della Repubblica islamica da tre anni, in un contesto di forti tensioni internazionali e diffusa contestazione interna. L’ayatollah Raisi, 63 anni, è considerato un ultraconservatore ed è stato il candidato appoggiato dalla Guida Suprema, Ali Khamenei, nelle presidenziali del 2021, quando ai rivali principali fu impedito di candidarsi. Con la presidenza di Raisi, tutti i rami del potere in Iran sono finiti sotto il controllo delle fazioni estremiste anti-occidentali, fedeli a Khamenei, e si è intensificata la repressione del dissenso. Presentandosi come paladino delle classi svantaggiate e della lotta alla corruzione, Raisi è stato eletto il 18 giugno 2021 al primo turno di una votazione caratterizzata da un’astensione record e dall’assenza di reali concorrenti. E’ succeduto al più moderato Hassan Rouhani - fautore dell’accordo sul nucleare del 2015 - che lo aveva battuto alle elezioni presidenziali del 2017 ma che non poteva più ricandidarsi dopo due mandati consecutivi. Raisi è uscito rafforzato dalle elezioni legislative tenutesi a marzo scorso, la prima consultazione nazionale dopo il vasto movimento di protesta Donna, vita, libertà che ha scosso l’Iran alla fine del 2022, in seguito alla morte di Mahsa Amini, la ragazza morta a Teheran mentre era in custodia della polizia morale, che l’aveva arrestata perché non avrebbe indossato correttamente il velo. Il Parlamento, che si insedierà il 27 maggio, sarà in gran parte sotto il controllo dei conservatori e degli ultraconservatori, che sostengono il suo governo.