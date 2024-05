Iran, Raisi disperso: incidente al convoglio su cui il presidente iraniano viaggiava in elicottero. Soccorsi sul posto

Il ministro degli Interni iraniano, Ahmed Vahidi, ha confermato alla televisione di stato che uno degli elicotteri del convoglio che trasportava il presidente del paese, Ebrahim Raisi, ha avuto un atterraggio brusco. Ha detto che le squadre di soccorso sono ostacolate dalle difficili condizioni meteorologiche, mentre l’agenzia Irna ha riferito che comunque i soccorsi sono sul posto.

Circa 20 squadre di soccorso sono state inviate per cercare l’elicottero: «Abbiamo avuto contatti dai funzionari a bordo, ma a causa del maltempo ci vorrà del tempo per raggiungerli», ha aggiunto. La ricerca, ha fatto sapere il ministro dell’Interno è molto difficile a causa dalle «condizioni meteorologiche sfavorevoli», e in particolare da una fitta nebbia. «Potrebbe volerci del tempo per raggiungere la zona», ha aggiunto, anche se si ritiene che il luogo si trovi nella foresta di Dizmar, vicino alla città di Varzaghan. Un elicottero che doveva cercare il luogo dell’incidente è stato costretto a tornare indietro.