La morte di Raisi vista dalla stampa internazionale

Yedioth Ahronot La strategia iraniana non dovrebbe cambiare dopo la morte del presidente e la Repubblica Islamica è preparata giuridicamente e dal punto di vista organizzativo ad affrontare la sua morte. Tuttavia si prevede che scuoterà il sistema politico iraniano sia nell’immediato che in preparazione alla futura lotta per la successione. Inoltre, le circostanze della sua morte potrebbero causare un ulteriore danno significativo alla fiducia del pubblico iraniano nelle istituzioni della Repubblica islamica. Anche se lo schianto dell’elicottero del presidente è legato a circostanze meteorologiche, esso si aggiunge a una serie di fallimenti da parte delle autorità iraniane negli ultimi anni, come l’abbattimento dell’aereo ucraino da parte delle Guardie rivoluzionarie nel gennaio 2020, la loro condotta fallimentare di fronte ai disastri naturali e al Covid, e a una serie di falle di sicurezza emerse in seguito agli omicidi e agli atti di sabotaggio attribuiti a Israele negli ultimi anni contro il personale di sicurezza e le strutture sensibili in Iran.

FAZ Visti i poteri limitati della presidenza, per il momento non vi sono segnali di crisi nazionale. Tuttavia, gli oppositori del regime potrebbero tentare di approfittare della fase di transizione. Anche i Guardiani della rivoluzione, che negli ultimi anni hanno costantemente ampliato la loro influenza, cercheranno probabilmente di sfruttare la nuova situazione a proprio vantaggio.

Cnn

Ex capo della magistratura intransigente con un brutale passato in materia di diritti umani, Raisi è stato eletto presidente con un voto pesantemente manipolato dall’elite politica della Repubblica islamica in modo che la sua candidatura fosse praticamente incontrastata. Mentre era presidente, i suoi poteri furono sminuiti rispetto a quelli del leader supremo, l’Ayatollah Ali Khamenei.

Guardian

La morte di Raisi viene in un momento in cui il Paese affronta una transizione politica. Un nuovo parlamento ultraconservatore è stato eletto il 1 marzo in elezioni segnate da un’affluenza alle urne scesa del 10% al 41%, un minimo storico. I politici riformisti o moderati sono stati squalificati o picchiati, lasciando una nuova e non testata divisione in parlamento tra i tradizionalisti della linea dura e un gruppo ultra-conservatore noto come Paydari o Fronte della Fermezza.

Le Figaro

Presentandosi come paladino delle classi svantaggiate e della lotta alla corruzione, Raissi è stato elett al primo turno di una votazione caratterizzata da un’astensione record e dall’assenza di concorrenti di peso.

Dawn (Pakistan)

Per anni molti hanno visto Raisi come un forte contendente alla successione di Khamenei, che ha appoggiato le principali politiche di Raisi. La vittoria di Raisi in un’elezione gestita attentamente nel 2021 ha portato tutti i rami del potere sotto il controllo degli estremisti, dopo otto anni in cui la presidenza era stata detenuta dal pragmatico Hassan Rouhani. Tuttavia, la posizione di Raisi potrebbe essere stata intaccata dalle diffuse proteste contro il governo clericale e dall’incapacità di risanare l’economia iraniana, minata dalle sanzioni occidentali.

Strait Times

Una delle grandi domande sollevate dalla morte di Raisi è come la sua assenza influenzerà la battaglia su chi succederà a Khamenei come leader supremo. Questa è una questione che ha preoccupato accademici, funzionari e analisti man mano che la guida suprema invecchia. La morte di Raisi potrebbe avere conseguenze anche sulle relazioni dell’Iran con il resto della regione. Raisi ha anche supervisionato un periodo di legami più stretti con i paesi arabi del Golfo, tra cui l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, e sebbene sia probabile che la politica continuerà, ogni nuovo leader potrebbe avere priorità diverse.

Southg China Morning Post

La vittoria di Raisi in un’elezione gestita attentamente nel 2021 ha portato tutti i rami del potere sotto il controllo degli estremisti, dopo otto anni in cui la presidenza era stata detenuta dal pragmatico Hassan Rowhani e un accordo nucleare negoziato con potenze tra cui Washington. Tuttavia, la posizione di Raisi potrebbe essere stata intaccata dalle diffuse proteste contro il governo clericale e dall’incapacità di risanare l’economia iraniana, ostacolata dalle sanzioni occidentali.

Al Jazira

Raisi ha portato avanti la sua lotta alla corruzione e ne ha fatto lo slogan della sua campagna elettorale, cosa che gli ha reso più facile vincere con una percentuale del 62%.

Al Arabiya

E' interessante notare che Raisi era in Azerbaigian per aprire la terza diga che i due paesi hanno costruito sul fiume Aras. La visita è avvenuta nonostante le fredde relazioni tra i due Paesi, compreso un attacco armato all’ambasciata dell’Azerbaigian a Teheran nel 2023, e le relazioni diplomatiche tra l’Azerbaigian e Israele.

Arab News

Sotto Raisi, l’Iran ha arricchito l’uranio a livelli quasi nucleari e ha ostacolato le ispezioni internazionali. L’Iran ha armato la Russia nella sua guerra contro l’Ucraina, oltre a lanciare un massiccio attacco con droni e missili contro Israele. Ha anche continuato ad armare gruppi per procura in Medio Oriente, come i ribelli Houthi dello Yemen e gli Hezbollah del Libano. Nel frattempo, da anni infuriano proteste di massa nel Paese. La repressione durata mesi è costata la vita a più di 500 persone e ne ha viste finire in carcere oltre 22.000.