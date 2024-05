Israele, "Ucciso comandante di Hezbollah a Tiro in Libano"

L’esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso in un raid a Tiro in Libano «il terrorista Qassem Saqlawi, comandante del sistema razzi e missili nel settore costiero centrale di Hezbollah». Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui Saqlawi era "responsabile della programmazione ed esecuzione di numerosi attacchi con i razzi contro Israele». La stessa fonte ha detto che la scorsa notte «una sere di razzi lanciati dagli Hezbollah lanciati vero la Galilea occidentale sono caduti in una zona aperta». In risposta, l'esercito ha colpito una postazione di lancio degli Hezbollah nella zona di Ramyeh, nel sud Libano.