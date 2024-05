Addio a Morgan Spurlock, il cineasta di "Super Size Me". Dichiarò "guerra" a McDonald’s

Spurlock aveva inoltre ridotto i livelli di esercizio fisico per per mettersi in riga con quelli dell’americano medio. Alla fine dell’esperimento il documentarista era ingrassato di una dozzina di chili, aveva sofferto di depressione e di problemi al fegato. Il film ebbe una profonda influenza sul dibattito sui fast food ed è tuttora usato come strumento educativo nelle scuole medie e nei licei americani.

Il fratello del cineasta, Craig Spurlock, che di Morgan era stato stretto collaboratore, ha dato la notizia della morte. In Super Size Me, il film del 2004 che lo aveva reso famoso, il cineasta aveva documentato le conseguenze fisiche e psicologiche derivate dall’essersi nutrito tutti i giorni per un mese di panini Big Mac nel formato Super Size che prevedeva anche, tra l'altro, quasi due litri di Coca Cola.

Un giorno triste per Hollywood: Morgan Spurlock, il documentarista che 20 anni fa mise a rischio la sua salute in una battaglia contro i fast food nell’America di McDonald’s, è morto di cancro a 53 anni.

In una carriera di due decenni Spurlock ha firmato una settantina di documentari: tra i temi, la guerra in Afghanistan con Where In The World Is Osama bin Laden?; il salario minimo dei lavoratori Usa in 30 Days, la suscettibilità dei consumatori alle campagne di marketing (The Greatest Movie Ever Sold); e la pressione delle corporation sull'agricoltura familiare (Holy Chicken).

Progetti sociali importanti condotti in porto, prima che il movimento #meToo lo avesse indotto ad autoaccusarsi di comportamenti non corretti nei confronti delle partner e di colleghe di lavoro, grazie alla notorietà conquistata con Super Size Me, premio miglior regia al Sundance 2004 e candidato all’Oscar nel 2005, tratto dal volume "Non mangiate questo libro" pubblicato in Italia da Fandango.

L’idea era arrivata a Spurlock nel 2002, il giorno della festa di Thanksgiving. Il cineasta aveva visto in tv un servizio su due ragazze che avevano fatto causa a McDonald’s per la loro obesità. Vegetariano convinto, Morgan decise allora di fare da cavia: di sottoporsi cioè alla dieta McDonald’s dopo esser stato trovato in perfetta salute da un nutrizionista, un gastroenterologo e un cardiologo.