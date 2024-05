Taiwan: "62 aerei militari cinesi attorno all'isola". Pechino: "Il presidente Lai vuole la guerra"

Il ministero della Difesa di Taipei ha dichiarato venerdì sera che 62 aerei cinesi sono stati rilevati intorno a Taiwan durante il secondo giorno di esercitazioni militari di Pechino. «Dalle 7.14 di oggi (23.14 Gmt di giovedì), abbiamo rilevato 62 aerei, di cui 47 hanno attraversato la linea mediana», ha riferito il ministero in una nota, riferendosi alla linea che divide in due lo Stretto di Taiwan.

Cina: "Il presidente Lai spinge Taiwan verso la guerra"

Il ministero della Difesa cinese ha accusato il presidente di Taiwan Lai di spingere l'isola verso la «guerra». Da quando è entrato in carica, Lai "ha messo seriamente in dubbio il principio di una sola Cina», "ha cercato di ricorrere alla forza per ottenere l’indipendenza e di affidarsi a Paesi stranieri per ottenere l’indipendenza, che spinge i nostri compatrioti di Taiwan in una pericolosa situazione di guerra e pericolo», ha detto il portavoce Wu Qian. "Ogni volta che l’indipendenza di Taiwan ci provoca, spingeremo le nostre contromisure un ulteriore passo avanti, fino a raggiungere la completa riunificazione della madrepatria».