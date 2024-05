Ucraina, Orban accusa Ue e Nato di preparare l'ingresso in guerra

«Ciò che accade oggi a Bruxelles e a Washington è una sorta di preparazione dell’atmosfera per un eventuale conflitto armato diretto. Potremmo dire che è la preparazione dell’entrata in guerra dell’Europa». E’ l’accusa lanciata dal premier ungherese, Viktor Orban, nel suo intervento settimanale alla radio pubblica Kossuth.

In particolare, Orban attacca il presidente francese, Emmanuel Macron, per avere «assicurato» che non si può permettere alla Russia di vincere la guerra, e la Polonia che «intende abbattere, con le proprie armi, i missili russi che attaccano anche le infrastrutture civili in Ucraina».

«Si tratta di un’operazione di comunicazione in preparazione ad un’azione di guerra», ha evidenziato il premier ungherese, da sempre molto vicino al presidente russo, Vladimir Putin.

Per Orban «la pianificazione della guerra viene sviluppata nel quartier generale della Nato».