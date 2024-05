I buchi neri sono senza tempo ed è impossibile entrarci. La materia che attirano resta all’esterno: ricerca italiana

Attraggono la materia ma non la divorano, lasciandola ruotare all’esterno in un vortice di frammenti: è il nuovo ritratto dei buchi neri, che rivoluziona radicalmente la loro immagine. Nonostante la loro gravità eserciti una fortissima attrazione sulla materia, questa non riesce a entrare perché, al loro interno, il tempo (così come lo rappresentiamo) non esiste.

I buchi neri, in particolare, «sono il paradigma della singolarità: vari teoremi - prosegue il fisico - ci dicono che oltre l’orizzonte degli eventi si perde la connessione causale. Ma questa non è una cosa logica». Secondo le teorie attuali un osservatore che si trovasse all’esterno di un buco nero vedrebbe un oggetto cadere al suo interno in un tempo infinito, ma un osservatore solidale con l’oggetto che cade nel buco nero lo farebbe in un tempo finito, anche se, in pratica, «nessuno sa cosa avvenga realmente perché non ci sono prove sperimentali provenienti dall’interno del buco nero».

Per questo motivo «abbiamo studiato che cosa succede quando ci si avvicina a un buco nero: ci siamo messi in un sistema di coordinate fisiche, le stesse utilizzate per studiare le onde gravitazionali, e lo abbiamo fatto alla luce della teoria di Einstein. Così - prosegue - ci siamo accorti che quando si cade verso un buco nero la velocità si riduce a zero, la curvatura diventa finita (non infinita come in presenza di singolarità) ed è impossibile entrare in esso».