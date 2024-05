Inferno in Papua Nuova Guinea, la montagna frana: oltre duemila morti. Inghiottiti 6 villaggi

In Papua Nuova Guinea, una montagna sovrastava il villaggio di Kaokalam, nella remota provincia di Enga. Ora del monte Mungalo è rimasto un immenso cumulo di detriti. Intorno alle 3 di venerdì notte si è staccato improvvisamente un intero versante che ha travolto case e abitanti. «La frana ha sepolto vive più di 2.000 persone e causato gravi distruzioni», ha dichiarato il centro nazionale disastri del Paese all’ufficio Onu di Port Moresby.

A tre giorni dal disastro i corpi finora rinvenuti sono solo 6, ma si calcola che lo smottamento abbia inghiottito circa 150 case in 6 villaggi, abitati da almeno 4.000 persone. Difficile stabilire un bilancio attendibile: il disastro è avvenuto in un territorio difficilmente raggiungibile, a circa 600 chilometri dalla capitale. L’autostrada principale della provincia, unica via d’accesso alla zona, è ancora coperta di detriti. Di recente poi, nella zona c'è stato un afflusso massiccio di persone in fuga dai conflitti tribali nelle aree vicine.